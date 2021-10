Minister Visser aan gewelddadige voetbalfans: ga op kickboksen

‘Ga alsjeblieft op kickboksen.’ Die boodschap heeft minister Barbara Visser (Infrastructuur) voor rellende voetbalsupporters. ‘Zoek een sport en leef je uit, maar doe het niet daar’, aldus de bewindsvrouw in WNL op Zondag over het wangedrag en de rellen in het betaalde voetbal van de afgelopen weken.