Australië opent grenzen voor Nieuw-Zeelanders

Australië opent deels zijn grenzen weer voor toeristen, te beginnen met Nieuw-Zeelanders. Die hoeven vanaf maandag niet meer in quarantaine als ze naar Australië reizen, mits ze wel zijn gevaccineerd en ze zich vooraf hebben laten testen.

De Australische minister Dan Tehan van Handel en Toerisme heeft dat zondag aangekondigd. ‘Het hervatten van quarantainevrij reizen van Nieuw-Zeeland naar Australië is een nieuwe, belangrijke mijlpaal op onze weg naar herstel’, aldus Tehan in een verklaring. Eerder dit jaar was er al enkele maanden een reisbubbel ingesteld met Nieuw-Zeeland.

Ook mogen vanaf maandag Australiërs uit de deelstaten New South Wales en Victoria en de hoofdstad Canberra internationaal reizen, zonder in quarantaine te moeten bij terugkeer. Op die plekken in Australië ligt de vaccinatiegraad van de bevolking boven de 16 jaar boven de 80 procent, waardoor de inwoners meer vrijheden krijgen.

Australië sloot zijn grenzen aan het begin van de coronapandemie in maart 2020. Mensen die toestemming kregen om vanuit het buitenland terug te keren naar Australië moesten tot nog toe op eigen kosten 14 dagen in quarantaine in een hotel.