Greta Thunberg onder politiebegeleiding aangekomen in Glasgow

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is aangekomen in Glasgow. Met de trein vanuit Londen kwam ze zaterdagavond aan en werd ze onder politiebegeleiding van het perron weggeleid. In het station werd ze door andere klimaatactivisten toegejuicht.

‘Eindelijk in Glasgow voor de #COP26! En dank voor het zeer warme welkom’, twitterde de 18-jarige Thunberg, die op vrijdag nog deelnam aan een protest in Londen tegen de financiering van fossiele brandstoffen door banken. Ook in Glasgow voegde ze zich bij een klimaatprotest, dat een van de grootste was in de stad in aanloop naar de klimaattop die zondag officieel van start gaat. Thunberg zal waarschijnlijk zelf niet deelnemen aan de top.

Sinds deze week worden in Glasgow regelmatig protesten gehouden en het zullen er de komende twee weken alleen maar meer worden vanwege de aanstaande klimaatconferentie. Ook is in de stad een grote politiemacht op de been, maar de betogingen verliepen zaterdag voor zover bekend rustig.