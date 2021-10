Vicepresident Kamala Harris ontvangt boosterprik

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris heeft zaterdag in het Witte Huis een derde dosis van het Moderna-vaccin gekregen. De prik moet haar bescherming tegen het coronavirus op peil houden.

Harris gebruikte de boosterprik om te wijzen op het belang daarvan en moedigde iedereen aan om die te nemen ‘als je daarvoor in aanmerking komt’. ‘Zoals we zeiden vanaf het begin: het is veilig en gratis’, aldus Harris.

Volgens de vicepresident is meer dan 90 procent van de Amerikaanse Covid-patiënten op de intensivecareafdelingen of die aan de ziekte overleden niet gevaccineerd. Veel Amerikanen staan afwijzend tegenover vaccinatie; slechts 58 procent van de bevolking is volledig ingeënt.

President Joe Biden kreeg op 27 september al zijn derde dosis.