Soldaat van Oranje kondigt op elfde verjaardag verlenging aan

"We spelen inmiddels weer een maand en we kunnen vandaag bekendmaken dat we onze speelperiode met drie maanden verlengen", aldus Boot. "Dat voelt meer dan surrealistisch. Zeker na de bizarre afgelopen anderhalf jaar. We zijn ongelooflijk dankbaar dat we weer mogen en kunnen spelen en al meer dan een decennium een belangrijk deel van onze geschiedenis kunnen doorgeven aan verschillende generaties."

De kaartverkoop voor de voorstellingen tot eind maart is zaterdag van start gegaan. De musical is inmiddels elf jaar te zien in de TheaterHangaar in Katwijk.

Soldaat van Oranje - De Musical, gebaseerd op het oorlogsverhaal van Erik Hazelhoff Roelfzema en zijn vrienden, heeft al meer dan 3,1 miljoen bezoekers ontvangen. Eind augustus werd de productie op de Uitmarkt bekroond met de Musical Award Publieksprijs voor favoriete originele Nederlandse musical aller tijden.