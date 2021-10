Europese Commissie werkt aan oplossing Brits-Franse visserijruzie

De Europese Commissie werkt intensief aan een oplossing voor het Brits-Franse conflict over visserijvergunningen. Voorzitter Ursula von der Leyen liet dat weten na een onderhoud met de Britse premier Boris Johnson op de G20-top in Rome. De Franse regering had het dagelijks EU-bestuur gevraagd mee te helpen de kwestie op te lossen.

Frankrijk nam donderdag een Britse vissersboot in beslag die niet over de juiste vergunning zou beschikken om in Franse wateren te vissen. De Britten zeggen dat de vergunning wel in orde was en ontboden de Franse ambassadeur in Londen voor uitleg.

Londen heeft gedreigd met ‘rigoureuze controles’ op vissersboten uit EU-landen in Britse wateren, als Frankrijk zoals aangekondigd sancties instelt. Volgens Parijs is het Britse gedrag in strijd met de brexitafspraken. Johnson noemde de Franse dreiging tegenover Von der Leyen ‘compleet ongerechtvaardigd’ en herhaalde dat juist de Fransen in strijd lijken te handelen met de handels- en samenwerkingsovereenkomst die is gesloten bij het Britse vertrek uit de EU.

De Britse brexitminister David Frost liet zaterdag zijn ongenoegen blijken over uitlatingen van de Franse premier Jean Castex in een brief aan de Europese Commissie, waarin hij suggereerde dat de EU zou moeten tonen dat het verlaten van de EU tot meer schade leidt dan erin blijven. Frost sprak op Twitter van ‘erg verontrustende en problematische’ opmerkingen. ‘We zullen constructief blijven praten om de meningsverschillen tussen ons op te lossen, en we roepen de EU en Frankrijk op retoriek en acties die dat bemoeilijken achterwege te laten.’