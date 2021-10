China en Rusland roepen G20 op tot erkenning coronavaccins

De Chinese president Xi Jinping drong daar zaterdag via een videolink op aan tijdens de top van de negentien rijkste landen ter wereld en de Europese Unie, die dit weekend in Rome wordt gehouden. President Vladimir Poetin hield via een videoverbinding een soortgelijk pleidooi.

De Chinese vaccins van Sinovac Biotech en van Sinopharm staan beide op de lijst van wereldgezondheidsorganisatie WHO. Xi wees erop dat China inmiddels meer dan 1,6 miljard doses ter beschikking heeft gesteld aan andere landen en dat het met 16 landen samenwerkt aan de productie van de Chinese coronavaccins.

De Russische president Vladimir Poetin sloot zich aan bij dit pleidooi en drong aan op wederzijdse erkenning van elkaars vaccins, zoals het door Rusland ontwikkelde Spoetnik-V-vaccin. Volgens Poetin moet ook de WHO komen tot snellere besluitvorming over de vaccins.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam heeft Spoetnik-V op het ogenblik in onderzoek om te beoordelen of het op de Europese markt kan worden toegelaten.