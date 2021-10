Chinees vastgoedbedrijf Oceanwide raakt ook dieper in problemen

De Chinese vastgoedontwikkelaar Oceanwide is dieper in de problemen gekomen in de Verenigde Staten. Terwijl de financiële markten wereldwijd vooral letten op de perikelen bij branchegenoot Evergrande, stapelen de geldzorgen bij Oceanwide zich ook steeds meer op.

Het concern heeft deadlines voor het afbetalen van schulden gemist, waardoor Oceanwide de controle over een groot vastgelopen wolkenkrabberproject in San Francisco heeft moeten overdragen aan schuldeisers.

De precieze impact van deze ontwikkeling is het bedrijf naar eigen zeggen nog aan het uitzoeken. Er speelden al problemen met projecten in New York, Los Angeles en Hawaii. Alles bij elkaar heeft het bedrijf ongeveer 3,5 miljard dollar, omgerekend zo’n 3 miljard euro, uitgegeven aan Amerikaanse vastgoedprojecten waar nog niet wordt gebouwd of die nog lang niet klaar zijn. Om snel extra geld te krijgen, probeerden de Chinezen eerder dit jaar al hun eigen hoofdkantoor in Beijing te verkopen.

Domino-effect

Door de financiële problemen bij Evergrande wordt de Chinese vastgoedsector de laatste tijd scherp in de gaten gehouden. Evergrande kampt met een schuldenlast van omgerekend ruim 260 miljard euro en verkeert al enige tijd op de rand van een faillissement. Er wordt gevreesd dat het omvallen van Evergrande een domino-effect kan veroorzaken in de Chinese vastgoedwereld en daarbuiten.

Twee andere Chinese vastgoedontwikkelaars misten de afgelopen tijd ook al deadlines voor het aflossen van schulden. De Chinese overheid en de centrale bank van het land hebben aangegeven ervoor te zullen zorgen dat eventuele faillissementen geen bedreiging vormen voor het hele financiële systeem.