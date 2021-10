Demonstranten tegen militair bewind Soedan weer de straat op

Duizenden demonstranten zijn zaterdag op enkele plaatsen in de Soedanese hoofdstad Khartoem opnieuw de straat opgegaan om te protesteren tegen de plegers van de staatsgreep in het Afrikaanse land. Eerder werden de protesten tegen de militaire coup bloedig neergeslagen met minstens negen doden en 170 gewonden tot gevolg.

De demonstranten riepen in de straten van Khartoem leuzen als ‘Nee tegen het militaire bewind’ en ‘Wij gaan door op de weg naar democratie’. Anderen droegen posters met daarop een foto van de afgezette premier Abdullah Hamduk en daaronder de tekst ‘Geef niet op’.

VN-chef António Guterres roept de militairen op de protesten toe te staan en terughoudend te zijn met geweld. De Amerikaanse minister Antony Blinken (Buitenlandse Zaken) schreef op Twitter: ‘Elke vorm van geweld tegen vreedzame demonstranten is onacceptabel.’

Noodtoestand

Het leger in Soedan, een van de grootste landen in Afrika, pakte maandag premier Hamduk op en riep de noodtoestand uit. Verder werden politici en activisten die een belangrijke rol speelden in de overgangsregering gearresteerd. Hamduk, die enige tijd na zijn arrestatie naar huis mocht, was de leider van de coalitie van burgers en militairen die het land zou moeten leiden naar vrije verkiezingen. Omar al-Bashir, die Soedan dertig jaar lang met harde hand regeerde, werd na massaprotesten in 2019 afgezet.

Generaal Abdel Fatah al-Burhan, leider van de junta, zegt van plan te zijn komende week een nieuwe regeringsleider aan te wijzen. Volgens hem dreigde Soedan op een burgeroorlog af te stevenen en was hij daarom genoodzaakt iets te ondernemen. Hij zei eerder dat hij geen staatsgreep heeft gepleegd, maar zich enkel inspant om het land op de weg naar een democratische overgang te houden.

De VN-Veiligheidsraad heeft de militaire machthebbers opgeroepen de door burgers geleide overgangsregering te laten terugkeren en alle gevangenen onmiddellijk vrij te laten. De Europese Unie, de Verenigde Staten en andere landen beschouwen Hamduk en zijn regeringsleden als de rechtmatige leiders van Soedan. De Wereldbank heeft de financiële hulp voorlopig opgeschort.