Gastheer G20 wil prik voor 70 procent van wereldbevolking

Draghi wees erop dat het streven van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om eind 2021 40 procent van de wereldbevolking te hebben gevaccineerd haalbaar lijkt, maar dat de armere landen ver achterblijven. Hij zei dat in de welvarende landen ruim 70 procent van de mensen zeker één prik heeft gehad. In de armste landen van de wereld is ongeveer 3 procent gevaccineerd. Draghi noemde dat verschil vanuit moreel oogpunt ‘onaanvaardbaar’.

De Italiaanse premier zei dat landen meer moeten samenwerken bij de aanpak van de coronacrisis en andere internationale problemen. Voor het begin van de top hadden de ministers van Financiën en Gezondheid van de G20-landen al opgeroepen meer vaccins naar arme landen te sturen.

Naast corona is de klimaatverandering een van de belangrijkste onderwerpen op de G20-top. Volgens de conceptversie van de verklaring die voor de top is opgesteld, houden de G20-landen vast aan de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 om te proberen de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden Celsius.