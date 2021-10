Ondanks strenge lockdown stijgend aantal coronadoden in Rusland

Ondanks de strenge coronarestricties die zaterdag in delen van Rusland van kracht zijn geworden, is het aantal nieuwe coronabesmettingen en het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van Covid-19 verder opgelopen.

De Russische autoriteiten meldden zaterdag 40.251 nieuwe gevallen en 1160 coronadoden in het voorbije etmaal. Het aantal besmettingen is het hoogst sinds het begin van de pandemie. Vooral in de regio rond Moskou slaat de longziekte hard toe.

Om de stroom besmettingen en overbelasting van de gezondheidszorg een halt toe te roepen, is in Moskou de strengste lockdown in ruim een jaar ingevoerd. President Vladimir Poetin heeft veel werknemers zaterdag gedurende een week met betaald verlof gestuurd.

Scholen gesloten

Het openbare leven wordt daardoor grotendeels aan banden gelegd. Tot zeker 7 november zijn alleen essentiële winkels als supermarkten en apotheken open. Scholen en kinderdagverblijven zijn gesloten. Inwoners kunnen wel naar buiten, wat tijdens de lockdown in de zomer van 2020 niet mocht.

Slechts een derde van de Russische bevolking is volgens overheidsgegevens ingeënt met het vaccin Spoetnik-V. Daarnaast bestaan zorgen over verdere verspreiding van het virus rond de feestdagen, als veel Russen op reis gaan om familie te bezoeken.