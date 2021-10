Boris Johnson: koningin Elizabeth ‘in goede vorm’

De 95-jarige Britse koningin Elizabeth maakt het goed, meldt premier Boris Johnson na een gesprek met de vorstin. Hij zei dat zaterdag in Rome tegen de Britse zender Channel 4, waar hij de G20-conferentie bijwoont.

‘Ik heb met Hare Majesteit gesproken en ze is in een zeer goede vorm’, zei Johnson. ‘Ze moet gewoon het advies van haar dokters opvolgen en wat rusten, dat is denk ik het belangrijkste. Ik denk dat het hele land haar het beste wenst.’

Vrijdag meldden Britse media na een mededeling vanuit Buckingham Palace dat Elizabeth twee weken langer rust moet houden dan eerder was bekendgemaakt. De vorstin werd 20 oktober plotseling uit voorzorg en voor ‘inleidend onderzoek’ opgenomen in het ziekenhuis. Een bezoek aan Noord-Ierland werd op het laatste moment afgezegd. Maar de volgende dag keerde ze al terug naar huis, Windsor Castle, en pakte ‘lichte taken’ op. Die mag ze aan haar bureau wel blijven uitvoeren, aldus Britse media.