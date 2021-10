Regiegroep Voetbal en Veiligheid bijeen vanwege geweld MVV-Roda

‘Helaas is het niet het eerste incident dit jaar met geweld in en rond de stadions. Daarom is er maandag een extra overleg met de regiegroep om de situatie te bespreken en te bekijken welke stappen er gezet moeten worden. Want dat dit geweld moet stoppen, staat als een paal boven water’, zegt Depla.

De wedstrijd tussen beide Limburgse eerstedivisieclubs in stadion De Geusselt in Maastricht werd na ruim 40 minuten beëindigd tijdens ernstig supportersgeweld. Scheidsrechter Joey Kooij stuurde tijdens de ongeregeldheden de spelers naar binnen. Op dat moment werd in het stadion met onder meer vuurwerk gegooid en niet veel later voerde de mobiele eenheid charges uit.

Wedstrijd gestaakt

Uiteindelijk werd de wedstrijd op last van burgemeester Annemarie Penn van Maastricht gestaakt. ‘Het is begrijpelijke en heel goed dat de burgemeester heeft opgetreden’, aldus Depla. Hij noemt de gebeurtenissen ‘te triest voor woorden. Iedereen die van voetbal houdt, kan dit gedrag alleen maar 100 procent en zonder mitsen en maren, veroordelen’.

Justitieminister Ferd Grapperhaus spreekt vrijdag weer met voetbalbond KNVB over ongeregeldheden en agressie rond professionele voetbalwedstrijden. Daarbij zal ook worden gesproken over het vertrek van Feyenoord-directeur Mark Koevermans na een reeks bedreigingen.