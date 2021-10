Gepensioneerden eisen jarenlang gemiste pensioenverhogingen op

Volgens Van Meerten, ook hoogleraar Europees pensioenrecht aan de Universiteit Utrecht, moeten opgebouwde pensioenrechten worden beschouwd als eigendomsrechten. Die moeten waardevast zijn en dienen dus elk jaar gecorrigeerd te worden voor de inflatie, maakt hij op uit onder meer een eerdere uitspraak van het Europese Hof in Luxemburg.

De zaak zou grote consequenties kunnen hebben. Van Meerten zegt dat de Nederlandse pensioenwet op dit punt eigenlijk in strijd is met Europese regels. Als hij via de gang naar de rechter gelijk krijgt, zouden miljoenen Nederlanders voor in totaal miljarden euro’s aan claims kunnen gaan indienen bij pensioenfondsen. Per persoon zou het zomaar om tienduizenden euro’s kunnen gaan. Ook zou de uitspraak gevolgen kunnen hebben voor de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel, waaraan al een hele tijd wordt gewerkt.

Heikel punt

Een woordvoerder van PMT was zaterdagochtend niet bereikbaar voor commentaar. Het fonds heeft aan Kassa laten weten dat het zich moet houden aan Nederlandse wet- en regelgeving. Volgens die regels is de financiële positie van PMT, net als die van andere grote pensioenfondsen, momenteel nog niet sterk genoeg om de pensioenen te verhogen. Wanneer het geschil voor de rechter komt, is nog niet bekend.

Dat de pensioenen van veel mensen al jaren niet omhoog gaan, is al langer een heikel punt. Seniorenorganisaties Koepel Gepensioneerden, ANBO, KBO-PCOB en NOOM riepen het kabinet onlangs op om het verhogen van de pensioenen nu eindelijk mogelijk te maken. ‘De meeste pensioenfondsen komen al veertien jaar niet aan indexatie toe. Dat is echt absurd’, werd daarbij benadrukt.

Voor Van Meerten is dit niet de enige kwestie die hij wil laten toetsen aan het Europese recht. Eerder dit jaar kondigde hij al juridische stappen aan voor medewerkers uit de reisbranche die pensioen opbouwden bij Reiswerk Pensioenen. Zij werden flink gekort nadat hun noodlijdende fonds werd overgenomen door pensioenfonds PGB. Een van de mogelijke uitkomsten van die zaak zou kunnen zijn dat Nederlanders die zijn gekort of worden gekort op hun pensioen moeten worden gecompenseerd, aldus de advocaat.