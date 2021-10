Deel bioscopen Beijing dicht na toename aantal coronabesmettingen

Ruim drie maanden voor het begin van de Olympische Winterspelen in Beijing hebben de lokale autoriteiten opdracht gegeven een deel van de bioscopen in de Chinese hoofdstad te sluiten. Na een recente stijging van het aantal coronabesmettingen in het land moeten alle bioscopen in het district Xicheng, waar ruim 1 miljoen mensen wonen, tot half november dicht blijven.