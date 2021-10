OM onderzoekt mogelijke vervolging relschoppers MVV-Roda

Het Openbaar Ministerie gaat mogelijk over tot opsporing en vervolging van relschoppers tijdens de wedstrijd MVV - Roda JC vrijdagavond in stadion De Geusselt in Maastricht. Een woordvoerster van het OM zei zaterdag ‘dat bekeken wordt of het OM kan opsporen en vervolgen’.

De wedstrijd tussen beide Limburgse eerstedivisieclubs werd na ruim 40 minuten beëindigd tijdens ernstig supportersgeweld. Scheidsrechter Joey Kooij stuurde tijdens de ongeregeldheden de spelers naar binnen. Op dat moment werd in het stadion met onder meer vuurwerk gegooid en niet veel later voerde de mobiele eenheid charges uit, waarbij rake klappen vielen.

Uiteindelijk werd de wedstrijd op last van burgemeester Annemarie Penn van Maastricht gestaakt. Het was overigens niet voor het eerst dat een wedstrijd tussen MVV en Roda JC verstoord werd. De derby stond vooraf te boek als risicovol, de politie was uitdrukkelijk aanwezig. Buiten het stadion stonden meerdere ambulances klaar.

Fakkels gooien

De verslagenheid over de situatie bij beide Limburgse teams is groot. ‘Dit gaat nergens meer over’, zei trainer Jurgen Streppel van Roda JC na afloop van de gestaakte wedstrijd. ‘Met fakkels naar elkaar gooien heeft niets meer met voetbal te maken’, aldus coach Klaas Wels van MVV. Op dat moment stond 0-0 op het scorebord. Wanneer de wedstrijd wordt voortgezet en of dat zonder publiek gebeurt, is nog niet bekend.

Een woordvoerder van de gemeente kondigde aan dat de gemeente Maastricht en MVV later zaterdag samen met een persbericht komen.