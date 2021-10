Politie haalt betogers van straat bij top G20-landen in Rome

Volgens Italiaanse media boden de activisten geen verzet toen ze door de politie werden weggehaald. Voor zaterdagmiddag staan er nog twee betogingen gepland. De autoriteiten houden er rekening mee dat daaraan duizenden mensen meedoen.

De leiders van de G20-landen houden in Rome een tweedaagse top. Zij praten over onder meer de coronapandemie en de economische gevolgen daarvan. Ook bepalen ze hun positie in de strijd tegen klimaatverandering in aanloop naar de belangrijke COP26-klimaatconferentie in Glasgow.

Rutte en Hoekstra

De G20 bestaat uit de negentien rijkste landen ter wereld en de Europese Unie. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitstoot van naar schatting 80 procent van alle broeikasgassen ter wereld.

Naast regeringsleiders en staatshoofden zullen ook de ministers van Financiën en Volksgezondheid meedoen aan de top. Nederland is in Rome op uitnodiging van G20-voorzitter Italië en wordt vertegenwoordigd door premier Mark Rutte en minister van Financiën Wopke Hoekstra. Koningin Máxima is ook aanwezig in haar rol als VN-pleitbezorger voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

Een deel van de delegaties reist na de top in Rome door naar Glasgow, waar bijna tweehonderd landen vanaf zondag de klimaatconferentie COP26 zullen bijwonen.