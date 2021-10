Amsterdamse leden GroenLinks en PvdA willen fracties samenvoegen

Amsterdamse leden van GroenLinks en PvdA willen dat de partijen na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zich samenvoegen, om zo als één team te onderhandelen over de de vorming van de nieuwe gemeenteraad. Dat schrijven ze in een open brief in Het Parool zaterdagochtend, die is ondertekend door tientallen leden en prominenten van beide partijen. Onder meer voormalige PvdA-leider en oud-burgemeester van Amsterdam Job Cohen, oud-fractievoorzitter van GroenLinks Maarten van Poelgeest en meerdere Amsterdamse oud-wethouders, onder wie Andrée van Es (GroenLinks), scharen zich achter het initiatief.