Oktober was warm en in het westen kletsnat

Met een gemiddelde temperatuur van 11,6 graden tegen 10,9 graden normaal is oktober warm verlopen, meldt Weer.nl. Vooral in het westen was het een erg natte maand, terwijl het zuidoosten weinig neerslag kreeg. Met landelijk gemiddeld 108 tegen 84 millimeter regen normaal is oktober tot nu toe de natste maand van dit jaar.

Opvallend noemt Weer.nl het dat het in De Bilt uiteindelijk niet meer een officiële ‘warme dag’ van 20 graden of hoger is geworden. Dit betekent dat het totaal aantal warme dagen in De Bilt dit jaar met 98 net onder de 100 is gebleven. Eindhoven, Volkel en Arcen hebben uiteindelijk 110 warme dagen gescoord en dit aantal is net als voor De Bilt hoger dan gebruikelijk. Op 19 oktober kwam slechts in het zuidwesten van het land de temperaturen iets boven de 20 graden uit, Westdorpe was de warmste plek met 20,2 graden.

Op 21 oktober viel in het noordwesten van het land lokaal meer dan 50 millimeter neerslag. Assendelft kwam uit op 58 millimeter en Marken was met 68 millimeter de natste plaats van Nederland. Deze dag bracht het totale aantal dagen met zware neerslag tot nu toe dit jaar op 19. Dat zijn er nu al 3 meer dan in het vorige recordjaar 2006.

Voor wat de zonuren betreft, heeft de laatste week van oktober het verschil gemaakt. Zonder die paar zonnige dagen waren we niet aan de in een oktobermaand gebruikelijke 120 zonuren gekomen, stelt Weer.nl. Het totaal van deze maand komt landelijk gemiddeld op circa 122 uren uit. Maastricht was met ruim 130 zonuren de zonnigste stad. Weerstation Eelde, nabij Groningen, kwam maar net boven de 100 zonuren uit.