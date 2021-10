The Masked Singer blijft meer dan twee miljoen kijkers trekken

De muzikale spelshow The Masked Singer is ook in de derde uitzendweek het best bekeken programma van de vrijdagavond. Net als de afgelopen weken trok het programma meer dan twee miljoen kijkers (2.071.000) naar RTL 4, meldt Stichting KijkOnderzoek.

Dat cijfer is overigens geen record. Dat staat op ruim 4 miljoen kijkers voor de finale van het afgelopen seizoen. In de derde aflevering van het programma, waarin een panel van BN'ers moet raden welke andere BN'ers er verborgen zitten in bijzondere pakken, moest opnieuw een deelnemer zijn of haar identiteit onthullen. De bekendmaking leidde deze week tot veel hilariteit omdat er in het pak van de octopus een naaste oud-collega van panellid Buddy Vedder schuil ging en hij deze vrouw niet aan haar stem herkend had.

Bij SBS 6 was op primetime een nieuwe aflevering te zien van K2 zoekt K3, maar dat programma haalde met slechts 185.000 kijkers geen plekje in de kijkcijfer top 25 van de dag. De show waarmee de meidengroep K3 een vervanger voor de vertrekkende Klaasje Meijer hoop te vinden, trok opnieuw minder kijkers van vorige week, toen er nog 227.000 mensen keken.

Het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 was vrijdag het op een na best bekeken programma met een kleine 1,7 miljoen kijkers. De derde plaats was voor het Half Acht Nieuws van RTL 4 waar ruim 1,2 miljoen mensen naar keken.