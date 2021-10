Gezondheidsraad België mist wetenschappelijk bewijs boosterprik

De Vlaamse regering is voornemens iedereen van twaalf jaar en ouder de mogelijkheid te geven een boosterprik van het coronavaccin te krijgen, maar de Hoge Gezondheidsraad ziet onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat het nut daarvan aantoont, meldt De Standaard. Volgens de krant is de raad wel positief over de plannen om zorgpersoneel een boostervaccin te geven, om zo uitval te voorkomen.

Het advies van de raad is een flinke tegenvaller voor de regering van Vlaanderen. Vorige week stelde minister-president Jan Jambon dat hij na alle 65-plussers, de bewoners van tehuizen en de mensen met een verzwakt immuunsysteem de derde prik wil uitbreiden naar de rest van de bevolking.

Zo worden mensen die zich niet kunnen of willen inenten en mensen bij wie de vaccins minder goed werken ook beschermd, zo was het idee. Met de winter op komst vrezen de autoriteiten dat nog niet genoeg mensen zijn ingeënt om het virus in bedwang te houden. Zelfs niet in Vlaanderen, waar veel meer mensen zijn geprikt dan in Wallonië en in Brussel.

Een derde coronaprik voor zorgpersoneel is wat de Hoge Gezondheidsraad betreft wel een optie, aangezien een najaarsgolf van coronabesmettingen aanstaande lijkt en het traditionele griepseizoen ook in aantocht is. ‘Door het infectierisico met SARS-CoV-2 te verlagen, zou een boosterdosis helpen om het zorgsysteem overeind te houden’, aldus de raad.

Ook wordt bekeken of 65-minners die zijn ingeënt met het vaccin van AstraZeneca of Janssen eventueel wel nog een extra prik moeten krijgen.