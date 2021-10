Klimaattrein met honderden deelnemers naar klimaattop in Glasgow

Een speciale ‘klimaattrein’ vertrekt zaterdagochtend uit Nederland met zo’n vijfhonderd mensen aan boord die naar de klimaattop in Glasgow gaan. In de trein, die vanuit Amsterdam vertrekt, zitten onder meer Nederlandse delegatieleden, jongeren, vertegenwoordigers van non-profitorganisaties, klimaatwetenschappers en journalisten.

Op station Brussel-Zuid, waar de trein van Eurostar een tussenstop maakt, wordt Eurocommissaris Frans Timmermans verwacht. Die gaat niet mee, maar reist later naar Glasgow om de top bij te wonen namens de EU. Ook hij is van plan om met de trein te gaan.

De klimaattrein biedt de inzittenden een kans om op een schone manier in de Schotse stad te komen. Daarnaast is de reis bedoeld om internationaal treinverkeer te promoten. Volgens Youth for Sustainable Travel, een van de organisaties achter het initiatief, zou dat veel aantrekkelijker gemaakt moeten worden. Onder meer over dat onderwerp worden workshops georganiseerd aan boord. Een van de vragen is hoe de concurrentiepositie van internationale treinen ten opzichte van vliegtuigen kan worden verbeterd.

In Londen stappen alle inzittenden over op een andere trein naar Glasgow, waar de conferentie een dag later officieel begint. Regeringsleiders worden maandag en dinsdag verwacht.