Bloomberg: grote landen willen meer olieproductie OPEC+

Vanwege de sterke vraag naar olie en het krappe aanbod zijn de olieprijzen naar de hoogste niveaus in jaren gestegen. De OPEC+ voert de productie momenteel maandelijks met 400.000 vaten per dag op. Maar volgens de ingewijden wordt achter de schermen een intensieve campagne gevoerd om de OPEC+ te bewegen de productie nog harder te verhogen. De OPEC+ houdt volgende week weer een vergadering over de productie.

Tot dusver hebben OPEC-landen als Saudi-Arabië geweigerd om nog meer olie te gaan oppompen, waarbij wordt verwezen naar de risico’s voor de oliemarkt door de coronacrisis. De Russische president Vladimir Poetin heeft gezegd dat de prijs van een vat olie mogelijk naar 100 dollar kan stijgen.