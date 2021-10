Amazon heeft groot belang in fabrikant elektrische auto’s Rivian

Webwinkelconcern Amazon bezit een belang van 20 procent in de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s Rivian ter waarde van 3,8 miljard dollar, omgerekend 3,3 miljard euro. Amazon is de grootste klant van Rivian met een bestelling van 100.000 elektrische busjes bij het bedrijf. De eerste 10.000 busjes moeten voor eind volgend jaar aan Amazon worden geleverd.

Het was al bekend dat Rivian financiële steun kreeg van Amazon, maar de omvang van het belang is nu naar buiten gebracht. Ook autoconcern Ford Motor is een van de investeerders in de onderneming. In augustus meldden bronnen dat Rivian een beursgang in New York wil maken, mogelijk in november. Daarbij mikt het bedrijf naar verluidt op een waardering van 80 miljard dollar.

Het in Californië gevestigde Rivian heeft een fabriek in de Amerikaanse staat Illinois en zou ook kijken naar een fabriek in Europa, mogelijk in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast zou het bedrijf een tweede fabriek in Texas willen bouwen voor 5 miljard dollar. Rivian wordt gezien als mogelijke rivaal van het veel grotere Tesla.