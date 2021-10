Koningin Elizabeth moet langer rust houden

De vorstin werd 20 oktober plotseling uit voorzorg en voor ‘inleidend onderzoek’ opgenomen in het ziekenhuis. Een bezoek aan Noord-Ierland werd op het laatste moment afgezegd. Maar de volgende dag keerde ze al terug naar huis, Windsor Castle, en pakte ‘lichte taken’ op.

Die mag ze aan haar bureau wel blijven uitvoeren, aldus Britse media. Maar ze zal naar het zich laat aanzien niet aanwezig zijn bij de jaarlijkse herdenkingsplechtigheden die dit jaar in het weekend van 13 en 14 november zijn. Ze is er de dertiende niet bij, maar hoopt het de veertiende wel aan te kunnen bij de plechtigheden op Herdenkingszondag te zijn. De Britten herdenken hun oorlogsslachtoffers op of rond 11 november, de dag dat in 1918 de Eerste Wereldoorlog na vier jaren eindigde.