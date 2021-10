Klimaatwandelaars aangekomen in Glasgow voor VN-top

De wandelaars die meededen aan The Climate Miles zijn na een tocht van drie weken door Nederland en Schotland aangekomen in Glasgow. Daar begint zondag de internationale klimaattop van de Verenigde Naties.

Naar schatting 2000 deelnemers aan de protestmars liepen van de Groningse Eemshaven naar Rotterdam. Van hen pakten er 55 vervolgens de trein naar Edinburgh om door Schotland naar Glasgow te lopen.

Met de tocht over in totaal 515 kilometer, die op 6 oktober begon, vraagt organisator Urgenda aandacht voor de klimaatcrisis. Volgens de duurzaamheidsorganisatie is de VN-top ‘cruciaal om ontwrichtende klimaatverandering te voorkomen’. Tijdens het laatste deel in Schotland kregen de wandelaars volgens een Urgenda-woordvoerster ‘heftige weersomstandigheden voor de kiezen en hadden ze zware dagen’.

‘De wandelaars roepen de wereldleiders bij de top op om nu op te schalen en te versnellen. We hebben nog maar negen jaar om de opwarming van onze aarde onder de 1,5 graad te houden en onze uitstoot naar netto nul te brengen’, aldus de woordvoerster.