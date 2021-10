Greta Thunberg protesteert in Londen tegen fossiele financiering

De bekende Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft vrijdag in het financiële hart van Londen geprotesteerd tegen de financiering van fossiele brandstoffen door banken. Ze deed mee aan een demonstratie bij het hoofdkantoor van de grote Britse bank Standard Chartered in de Londense City om te eisen dat financiële instellingen stoppen met het financieren van fossiele energieprojecten.

De demonstranten hadden borden bij zich met teksten als ‘Hou het in de grond’ en ‘Kun je geld ademen?’. Bij het protest waren klimaatactivisten uit verschillende landen aanwezig die samen met Thunberg naar de grote klimaattop in het Schotse Glasgow afreizen. Thunberg zei in een interview met de BBC dat banken moeten stoppen met het ‘financieren van onze vernietiging’.

Dit jaar hebben klimaatactivisten van de groepering Extinction Rebellion meermaals geprotesteerd in Londen tegen fossiele financiering door banken, onder meer bij kantoren van Barclays, HSBC, Standard Chartered, JPMorgan Chase en ook de Britse centrale bank. Extinction Rebellion stelt dat het financiële hart van Londen de grootste financier van fossiele brandstoffen is.