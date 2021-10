Biden toert door Rome voorafgaand aan top G20

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vrijdag een serie tweegesprekken gevoerd voorafgaand aan de G20-top die dit weekend in Rome wordt gehouden. Als eerste sprak de tweede rooms-katholieke president van de Verenigde Staten met de paus. Biden was in een opgewekte stemming en begroette een agent die zijn vrouw Jill begeleidde met de woorden: ‘Ha, ik ben de man van Jill’. Het gesprek duurde opvallend lang en paus Franciscus zou zijn gast een goede katholiek hebben genoemd. Biden noemde zijn gesprekspartner een vechter voor de vrede.

Biden reed vervolgens in zijn presidentiële limousine met nog 83 andere auto’s voor een protocollaire begroeting naar de Italiaanse president Sergio Mattarella. Vervolgens reed het konvooi naar het Palazzo Chigi waar de premier van het Zuid-Europese land, Mario Draghi, hem ontving.

De belangrijkste gepreksonderwerpen zijn de klimaatcrisis en de bestrijding van het coronavirus. Het moeilijkste ‘bilateraaltje’ volgde daarna met zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron. De relatie tussen de twee landen is slecht als gevolg van de Amerikaanse betrokkenheid bij het Australische besluit toch maar geen Franse onderzeeërs te kopen ter waarde van meer dan 30 miljard euro, terwijl dat al jaren geleden was afgesproken. Voor Frankrijk was het mogelijk nog pijnlijker dat in september ook bleek dat het land jarenlang om de tuin is geleid en dat Australië, Groot-Brittannië en de VS achter de rug van de Fransen om deals sloten inclusief een defensieakkoord.

Het is de eerste ontmoeting tussen de leiders van de VS en Frankrijk sinds die crisis losbarstte. Het gesprek vond plaats in het zestiende-eeuwse Palazzo Farnese, waar sinds 1936 de Franse ambassade in Rome is gevestigd.