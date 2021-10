Kleine min voor aandelenbeurs Amsterdam

De AEX-index van de beurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies het weekend ingegaan. Ook elders in Europa waren overwegend rode koersenborden te zien. Tegenvallende kwartaalberichten van de grote Amerikaanse technologieconcerns Apple en Amazon zorgden voor enige voorzichtigheid. Op Beursplein 5 was verlichtingsbedrijf Signify een flinke daler na tegenvallende kwartaalcijfers. Air France-KLM werd juist beloond voor zijn resultaten over de afgelopen periode.

De AEX eindigde met een min van 0,2 procent op 810,91 punten. De MidKap verloor 0,1 procent op 1053,91 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt en Londen gingen licht omlaag. Parijs won 0,4 procent.

Signify was de grootste verliezer bij de hoofdfondsen op het Damrak met een verlies van 5,2 procent. Het bedrijf waarschuwde voor aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Het wereldwijde chiptekort heeft Signify 100 miljoen euro aan omzet gekost. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway stond ook bij de dalers met een min van 1,4 procent. Na de recente kritiek van de activistische investeerder Cat Rock Capital Management vindt nu ook Oceanwood Capital Management dat het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl zijn Amerikaanse dochter Grubhub snel moet afsplitsen of verkopen. Koploper in de AEX was chipbedrijf ASMI (plus 1,6 procent).

Air France-KLM

In de MidKap klom Air France-KLM ruim 3 procent. Het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern vervoerde dankzij soepelere reisregels veel meer passagiers in het derde kwartaal. Het bedrijf leed nog wel een nettoverlies van 192 miljoen euro, door de rentebetalingen op de noodkredieten die het tijdens de coronacrisis overeind hielden. Metalenspecialist Advanced Metallurgical Group (AMG) wist wat te herstellen van het forse koersverlies een dag eerder met een stijging van 4,4 procent. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes InPost was hekkensluiter bij de middelgrote fondsen met een daling van 4 procent.

In Stockholm ging de aandacht uit naar de beursgang van Volvo Cars. Het Zweedse automerk, dat sinds 2010 in handen is van het Chinese Geely, won 23 procent bij zijn beursdebuut. Daimler steeg 2,5 procent in Frankfurt. De eigenaar van Mercedes-Benz verkocht afgelopen kwartaal een kwart minder voertuigen door chiptekorten, maar rekent op een verbetering van de situatie.

De euro was 1,1555 dollar waard, tegen 1,1687 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent tot 82,68 dollar. Brentolie was vrijwel vlak op 84,34 dollar per vat.