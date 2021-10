Franse verzekeraar AXA verlaagt fossiele investeringen verder

De grote Franse verzekeraar AXA gaat zijn investeringen in fossiele brandstoffen verder verlagen. Zo wordt vanaf 2023 gestopt met investeringen in projecten rond nieuwe olievelden en worden beleggingen in bedrijven die actief zijn met oliewinning in het Noordpoolgebied, teerzanden en schalievelden afgebouwd.

De grootste verzekeraar van Frankrijk reageert daarmee op de toenemende druk op de financiële sector om de blootstelling aan de fossiele energiesector te verminderen vanwege de zorgen over het klimaat. Ook gaat het bedrijf minder verzekeringen verstrekken aan fossiele energiebedrijven. In 2015 begon AXA al zijn investeringen in steenkool van de hand te doen.

AXA gaat juist meer geld steken in bedrijven die actief zijn met duurzame energiebronnen. Dat bedrag wordt nu verhoogd naar 26 miljard euro in de periode tot 2023, van een eerder bedrag van 24 miljard euro. AXA heeft gezegd dat zijn beleggingen in 2050 helemaal klimaatneutraal moeten zijn.