IKEA beloont medewerkers eenmalig met coronabonus

Ingka Group keert wereldwijd eenmalig 110 miljoen euro uit aan de medewerkers. Daarvan ontvangt IKEA Nederland voor zijn 6000 medewerkers in totaal ruim 4,5 miljoen euro. De bonus voor de medewerkers van IKEA Nederland kan oplopen tot een brutobedrag van 850 euro per persoon bij een fulltime dienstverband.

Ingka Group laat weten dat ‘de snelle omschakeling naar e-commerce tijdens de lockdowns en de aanpassing van de winkels om een veilige omgeving te creëren voor klanten en personeel’ niet mogelijk waren geweest zonder de inzet van alle medewerkers.

Werk-privébalans

IKEA Nederland wil ook de arbeidsvoorwaarden van het personeel verbeteren, waaronder het loon, pensioen en een inclusieve verlofregeling. In de cao-onderhandelingen met vakbonden W.I.M. en FNV Handel is een positief onderhandelingsresultaat bereikt. Naast een tweejarige overgangsregeling voor pensioen zijn IKEA en de vakbonden 2 procent loonstijging overeengekomen voor iedereen, met een ondergrens van 40 cent per uur.

Behalve over loon en pensioen zijn in het totaalpakket ook afspraken gemaakt over een betere werk-privébalans. Medewerkers krijgen bijvoorbeeld meer inspraak over de invulling van werkroosters. Ook komt er in de nieuwe cao, die loopt van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2022, een meer inclusieve verlofregeling. Dat houdt onder meer in dat er ook een gendertransitieverlof komt en dat het geboorteverlof (partnerverlof) aangevuld wordt tot 100 procent voor de duur van vijf weken. Het cao-onderhandelingsresultaat ligt momenteel ter stemming voor bij de vakbondsleden.