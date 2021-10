Mariniers berispt om discriminerende appjes

Drie mariniers zijn berispt omdat zij tijdens een oefening in Denemarken in juni discriminerende berichten hebben verstuurd. Volgens het ministerie van Defensie vrijdag krijgt één marinier een negatief ambtsbericht in zijn dossier en krijgen twee anderen een waarschuwing.

De berichten werden verstuurd in een interne WhatsApp-groep. Het Openbaar Ministerie besloot in augustus dat de uitlatingen van de mariniers niet strafbaar zijn, maar wel zeer ongepast. Drie andere mariniers komen er zonder kleerscheuren vanaf omdat zij een minimale rol hadden, aldus Defensie.