Guterres denkt dat klimaatconferentie geen goed resultaat krijgt

Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties denkt dat de aanstaande klimaattop in Glasgow niet tot het gewenste resultaat gaat leiden. De beloftes die landen voorafgaand aan de top hebben gemaakt, leiden volgens Guterres in het gunstigste geval tot een temperatuurstijging van 2 graden.

Guterres noemt de huidige stand van zaken ‘een ramp’. Volgens de VN-baas is er nog genoeg tijd om goede afspraken te maken. De top duurt bijna twee weken.

De Portugees is een groot voorstander van hard ingrijpen om klimaatverandering tegen te gaan. Hij roept landen en bedrijven vaak op om meer te doen dan nu het geval is.

Wantrouwen

Volgens de VN-baas is er te weinig vertrouwen tussen landen in de G20. De leiders van die landen komen dit weekend bijeen in Rome, daar wordt ook al over de aanpak van de klimaatcrisis gesproken. Guterres zegt dat de landen hieraan moeten werken. Eerder waarschuwde hij dat het wantrouwen tussen wereldmachten ervoor kan zorgen dat de klimaattop in Glasgow mislukt.

In de Schotse stad moeten afspraken worden gemaakt om de doelen van het akkoord van Parijs te halen. Veel landen, waaronder Nederland, liggen niet op koers om de afgesproken klimaatdoelen te halen.