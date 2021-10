Sportscholen willen geen QR-code voor toegang

Sportscholen zien invoering van een QR-code voor toegang niet zitten. Dat laat brancheorganisatie NL Actief weten, in reactie op berichten waarin bronnen rond het Outbreak Management Team (OMT) zeggen dat overwogen wordt QR-codes op meer plekken in te voeren, waaronder mogelijk sportscholen. ‘Liever niet. Dat betekent dat de drempel om te sporten groter wordt’, zegt NL Actief-directeur Patrick Rijnbeek.

Ook hoopt de organisatie dat sportscholen open mogen blijven. Dinsdag volgt een nieuwe persconferentie van het demissionaire kabinet. Die is naar voren gehaald vanwege het oplopend aantal besmettingen.

Volgens Rijnbeek staat de brancheorganisatie in nauw contact met het ministerie van Volksgezondheid en zijn er geen signalen ontvangen over het invoeren van de QR-code bij sportscholen. Rijnbeek zegt ‘verbaasd’ te zijn ‘dat dit op tafel ligt’, omdat NL Actief altijd heeft laten weten dat de toegang tot sportscholen ‘zo drempelloos mogelijk’ moet zijn.

De brancheorganisatie zegt dat sportscholen in algemene zin al een controlefunctie bij de deur hebben met bijvoorbeeld een ledenpasje. Ook geldt de QR-code al voor de horeca in sommige sportscholen. Daarnaast doen sportscholen al gezondheidschecks en registraties. ‘We zijn nog niet bezig met hoe we dit in het vat moeten gieten, maar het gaat mankracht kosten als dit doorgaat’, verwacht Rijnbeek.