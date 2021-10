Knapen: overmacht dat Afghanen zonder paspoort niet weg mogen

Het ligt niet aan Nederland, maar aan de Taliban dat Afghanen zonder paspoort niet geëvacueerd kunnen worden. Demissionair minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) vindt een paspoort helemaal niet nodig voor evacuatie, maar de Taliban maken nu de dienst uit in Afghanistan en zij laten evacués het vliegtuig niet in zonder paspoort. ‘Het is overmacht waar we mee te dealen hebben’, aldus Knapen.

De NOS meldde vrijdag dat een groot deel van de ongeveer 2000 Afghanen die naar Nederland mogen hier niet heen kunnen komen omdat ze geen paspoort hebben. Door de chaos in het land was het de afgelopen tijd vrijwel onmogelijk om er een aan te vragen. Veel Afghanen zitten daardoor zonder. Afgelopen zomer konden Afghaanse evacués wel mee zonder paspoort, maar toen werd de evacuatie door Defensie geregeld.

Knapen zegt dat Nederland probeert ‘in te praten’ op de Taliban en ook gesprekken voert met landen die invloed op de fundamentalisten kunnen hebben. De minister zei dat gesproken is met Indonesië, Pakistan en Qatar en dat geprobeerd is om druk uit te oefenen. Knapen hoopt dat de huidige situatie niet zo blijft. ‘We doen wat we kunnen.’

Belofte

Kamerleden waren al kritisch dat paspoorten een belemmering blijken voor de evacuatie. ‘De regering moet veel meer doen om afspraken over evacuaties na te komen’, aldus SP-Kamerlid Jasper van Dijk. ‘Belofte maakt schuld.’ PvdA’er Kati Piri wil dat het kabinet ‘alle diplomatieke middelen’ inzet om de Afghanen via Pakistan of Qatar te evacueren.

Het kabinet maakte eerder deze maand bekend ongeveer 2100 Afghanen op te willen halen, omdat zij de Nederlandse missie in het land hebben geholpen. Voor Afghaanse tolken was al een speciale regeling, maar dankzij een motie van D66-Kamerlid Salima Belhaj is die groep uitgebreid. Ook mensen die hebben gewerkt voor hulp- en ontwikkelingsprojecten, of die andere ‘substantiële werkzaamheden’ voor Defensie of de politiemissie hebben geleverd, komen in aanmerking.