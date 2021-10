Inhaalzorg stopt in meer regio’s vanwege coronadruk

Onder meer ziekenhuis VieCuri in Venlo en Venray gaat de gewone zorg deels afschalen én de inhaalzorg stopzetten. ‘We stellen operaties en behandelingen alleen uit als dat medisch verantwoord is. Met de inhaalzorg waren we gelukkig al ontzettend goed op dreef. Zo’n 80 procent van die zorg hebben we al kunnen leveren’, aldus voorzitter van de raad van bestuur IJsbrand Schouten.

‘Wij vinden dit verschrikkelijk maar noodzakelijk’, vervolgt hij. ‘We maken ons grote zorgen over het welzijn van onze medewerkers. Het probleem is dat de instroom aan voornamelijk coronapatiënten heel snel is gekomen en veel is. Tegelijkertijd lukt het uitplaatsen van coronapatiënten naar andere ziekenhuizen nauwelijks. Andere ziekenhuizen zijn ook overbelast.’ De afspraken op de poli’s gaan vooralsnog door. De acute zorg, verloskundige zorg, cardiologische spoedzorg en de zorg voor patiënten met kanker worden onverminderd voortgezet.

Corona-afdeling

Ook in het St. Jans Gasthuis in Weert wordt wegens de komst van meer coronapatiënten de zorg verminderd. Er is een nieuwe corona-afdeling geopend waarvoor een deel van de verpleegkundigen nodig is dat elders dus niet meer beschikbaar kan zijn.

In de regio Zwolle ‘wordt de inhaalzorg afgeschaald of gestopt, of zijn ziekenhuizen er helemaal niet aan toegekomen’, laat het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle weten. Dat is een van de elf regionale zorgnetwerken waarin Nederland is verdeeld. In de regio liggen coronabrandhaarden als Staphorst en Zwartewaterland. Het netwerk heeft geen inschatting hoelang het duurt tot de inhaalzorg kan worden hervat.

Zorgen

In de regio’s Noord-Holland en Flevoland maken ze geen duidelijk onderscheid tussen reguliere zorg en inhaalzorg. ‘Het kan zijn dat een behandeling zolang wordt uitgesteld dat de situatie steeds acuter wordt. Wij kijken daarom vooral naar urgentie’, aldus een woordvoerder. Tot dusver hoeft de niet-Covidzorg nog maar ‘minimaal’ te worden afgeschaald. ‘Denk bijvoorbeeld aan ingrepen als het verwijderen van een moedervlek.’ Toch maakt de regio zich wel zorgen over het oplopende aantal coronapatiënten. ‘Bovendien kampen ook wij met een chronisch tekort aan verpleegkundigen en zitten er ook verpleegkundigen ziek thuis.’

Ook in de Zuid-Hollandse regio’s Haaglanden en Hollands Midden, die zeven ziekenhuizen tellen, wordt de inhaalzorg gestopt, zo werd donderdagavond bekend.