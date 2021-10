Geen tegenkandidaten voor WHO-chef Tedros bij verkiezingen

Tedros Adhanom Ghebreyesus heeft geen tegenkandidaten bij de verkiezingen om het leiderschap van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Westerse diplomaten melden dat de huidige directeur-generaal als enige is genomineerd voor die functie.

De diplomaten hebben dat bekendgemaakt nadat ze een brief van de WHO hadden ontvangen. Daarin worden de 194 lidstaten geïnformeerd over de nominaties van eind september. Er staat dat 28 landen één persoon hebben voorgedragen voor de verkiezingen van mei volgend jaar, aldus de diplomaten. Duitsland maakte eerder al bekend voor Tedros te gaan.

De 56-jarige Tedros was eerder minister van Volksgezondheid in Ethiopië en is sinds 2017 de chef van de gezondheidsorganisatie. Hij is de eerste Afrikaan die deze functie vervult. De directeur-generaal wordt voor een periode van vijf jaar benoemd en kan één keer worden herkozen.