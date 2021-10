Energiebedrijf Welkom Energie failliet verklaard

Energiebedrijf Welkom Energie is failliet. De rechtbank in Lelystad sprak het faillissement vrijdag uit op verzoek van de onderneming. Eerder deze week werd al duidelijk dat Welkom Energie door de hoge energieprijzen in financiële problemen was geraakt en werden de 90.000 klanten door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) overgeheveld naar Eneco. Welkom Energie is het eerste in Nederland actieve energiebedrijf dat ten onder gaat door de sterk gestegen prijzen voor gas en stroom.