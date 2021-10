Treinkaartje volgend jaar duurder

‘NS corrigeert elk jaar de tarieven op basis van de verwachte inflatie. Zo kunnen we de gestegen kosten voor bijvoorbeeld onderhoud, energie en loon blijven betalen’, aldus de vervoerder in een verklaring.

De prijs van reizen in de eersteklas stijgt in 2022 gemiddeld met 3 procent. ‘Dat percentage ligt net als in 2021 iets hoger dan het inflatiecijfer omdat we in 2019 en 2020 de tarieven voor de eersteklas niet verhoogd hebben.’

Fietskaart Dal, Dagkaart hond, Railrunner, Kids Vrij, Weekend Voordeel en het Groepsticket blijven volgend jaar in prijs gelijk.