Brussel eist andere baas kankertestbedrijf na te snelle overname

De strijd tussen de Europese Commissie en farmamultinational Illumina over een omstreden overname escaleert. De commissie eist een nieuwe, onafhankelijke baas voor het kankertestbedrijf dat Illumina heeft ingelijfd zonder op goedkeuring uit Brussel te wachten. Het is voor het eerst dat de commissie zo’n stap zet.

Illumina zette de koop door van GRAIL, een start-up die tests ontwikkelt om kanker op te sporen, terwijl de commissie die nog onderzoekt. Een aantal EU-lidstaten had zijn zorgen uitgesproken omdat Illumina een potentiële concurrent onschadelijk zou willen maken. Ook Nederland vreest voor hogere prijzen, slechtere kwaliteit en minder innovatie.

Om te voorkomen dat de overname straks niet meer terug te draaien valt, grijpt de commissie in. ‘GRAIL moet gescheiden worden gehouden van Illumina en geleid door een onafhankelijke manager, die alleen het belang van GRAIL nastreeft en niet dat van Illumina’, zegt Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging). Ook mogen de beide bedrijven geen vertrouwelijke bedrijfsinformatie uitwisselen en mag Illumina GRAIL, waarvan het ook klant is, niet bevoordelen boven concurrenten. Gehoorzaamt Illumina niet, dan moet het vrezen voor een forse dwangsom of boete.

Als de Europese Commissie bekijkt of van een bepaalde overname geen ongewenste gevolgen te verwachten zijn, moet de koper dat oordeel afwachten. Dat moet voorkomen dat er onomkeerbare stappen worden gezet. Zet de koper toch door, dan geldt dat als een ‘valse start’. De commissie kan dan een boete opleggen tot 10 procent van de omzet.