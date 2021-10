Vijlbrief: bevindingen AP over zwarte lijst ‘hard en ernstig’

De conclusies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de zwarte lijst van de Belastingdienst zijn ‘hard en ernstig’ maar ‘geen verrassing’, aldus demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën). Niet voor niets is de Belastingdienst vorig jaar gestopt met het bijhouden van vermeende fraudeurs in het zogenoemde FSV-systeem, schrijft hij aan de Tweede Kamer.