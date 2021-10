Techsector onder druk op beurzen na tegenvallers Apple en Amazon

De technologiesector stond vrijdag onder druk op de Europese beurzen door tegenvallende kwartaalberichten van de Amerikaanse techconcerns Apple en Amazon. iPhone-maker Apple heeft last van wereldwijde chiptekorten en productieverstoringen in Zuidoost-Azië en webwinkelconcern Amazon kampt met knelpunten in de distributieketens en personeelstekorten.

Op het Damrak waarschuwde verlichtingsbedrijf Signify voor aanhoudende problemen in de toeleveringsketen, waardoor het veel omzet misloopt. Volgens topman Eric Rondolat was er sprake van een sterke vraag naar slimme verlichting, maar heeft het bedrijf door verstoringen in de toeleveringsketen moeite om aan die hoge vraag te voldoen. Het wereldwijde chiptekort heeft Signify 100 miljoen euro aan omzet gekost in het derde kwartaal. Het aandeel kelderde bijna 10 procent en was hekkensluiter in de AEX.

In de MidKap werden de resultaten van Air France-KLM (plus 3,4 procent) wel goed ontvangen. De luchtvaartcombinatie wist het kwartaalverlies sterk terug te dringen en vervoerde veel meer passagiers dankzij de versoepeling van de reisbeperkingen. Ook kan KLM volgens topman Pieter Elbers voorlopig nog ‘ruim uit de voeten’ met de noodkredieten die de Nederlandse luchtvaartmaatschappij heeft ontvangen om de coronacrisis door te komen.

Just Eat Takeaway

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1 procent lager op 803,90 punten. De MidKap verloor 0,4 procent tot 1050,01 punten. Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 0,9 procent. De oplopende inflatie zorgde ook voor terughoudendheid. Het algemene prijspeil in de eurozone steeg in oktober met 4,1 procent door de sterke toename van de energieprijzen.

Just Eat Takeaway zakte 3,6 procent. Na de recente kritiek van de activistische investeerder Cat Rock Capital Management vindt nu ook Oceanwood Capital Management dat het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl zijn Amerikaanse dochter Grubhub snel moet afsplitsen of verkopen.

Daimler

In Stockholm beleefde Volvo Cars een succesvolle beursgang. Het Zweedse automerk, dat sinds 2010 in handen is van het Chinese autoconcern Geely, klom 14 procent. Daimler steeg dik 1 procent in Frankfurt. De eigenaar van Mercedes verkocht afgelopen kwartaal minder voertuigen door chiptekorten, maar rekent op een verbetering van de situatie in het huidige kwartaal.

De euro was 1,1650 dollar waard, tegen 1,1687 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 82,68 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 84,40 dollar per vat.