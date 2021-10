Medevoorzitter Duitse SPD stopt na partijcongres in december

De medevoorzitter van de sociaaldemocraten (SPD) in Duitsland stopt als partijvoorzitter na het partijcongres in december. Norbert-Walter Borjans zei vrijdag tegen de krant Rheinische Post dat zijn werk erop zit nu zijn partij de grootste van het land is.

De 69-jarige Borjans was sinds 2019 samen met Saskia Esken voorzitter van de partij. Op dat moment stond de partij er slecht voor. ‘Voor mij was het voorzitterschap geen carrièremove. Ik wilde de partij er weer bovenop helpen’, aldus Borjans tegen de krant. ‘Ik ben daar nu zover mee gekomen dat ik nu plaats kan maken voor jongere leiders.’

‘Ik ga weg met een goed gevoel. We hebben in de afgelopen twee jaar weer successen behaald met sociaaldemocratische politiek’, zei Borjans. Hij wilde niet zeggen of hij een functie in de nieuwe regering op het oog heeft.

De SPD is momenteel druk bezig een coalitie te vormen met de Groenen en de FDP nadat de partij de verkiezingen in september won.