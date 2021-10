Techbedrijf Huawei blijft worstelen met Amerikaanse sancties

Het Chinese Huawei gaat nog steeds zwaar gebukt onder Amerikaanse sancties. De omzet van het techbedrijf daalde de afgelopen periode voor het vierde kwartaal op rij. De Verenigde Staten hebben het gebruik van technologie van Huawei verboden in communicatie- en netwerkapparatuur. Het bedrijf is een van de grootste leveranciers van telecomnetwerkapparatuur ter wereld.

De netwerkapparatuur van Huawei is inmiddels verwijderd of geblokkeerd in veel landen. In Nederland levert het bedrijf bijvoorbeeld geen kernapparatuur voor 5G meer aan Nederlandse telecombedrijven. Huawei wordt door de VS beschuldigd van spionage, wat het bedrijf zelf met nadruk heeft ontkend.

De sancties brengen grote schade toe aan de onderneming. Eerder behoorde het bedrijf samen met techconcerns Apple en Samsung tot de top drie op het gebied van smartphones. Als gevolg van de sancties, die met name de smartphonedivisie treffen, richt Huawei zich steeds meer op andere gebieden. Dan gaat het onder meer om elektrische auto’s en cloudsoftware.

In het afgelopen kwartaal was op jaarbasis sprake van een forse daling van 38 procent tot 135 miljard yuan, omgerekend zo’n 18 miljard euro. Die krimp volgt op een terugval van de omzet van wederom 38 procent in het voorgaande kwartaal. Huawei boekte in het derde kwartaal een nettowinst van omgerekend 2 miljard euro.