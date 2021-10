Groei Duitse economie vlakt af door leveringsproblemen

De Duitse economie is in het derde kwartaal met 1,8 procent gegroeid ten opzichte van de drie maanden ervoor. Het Duitse statistiekbureau Destatis kwam met dat voorlopige cijfer en stelde gelijk het cijfer voor het tweede kwartaal naar boven bij. In de maanden april tot en met juni groeide de economie naar nu blijkt met 1,9 procent.

De groei van de Duitse economie in het afgelopen kwartaal viel lager uit dan economen in doorsnee hadden verwacht. Zij rekenden namelijk op een groei van 2,2 procent. Vooral de Duitse industrie was daar debet aan. Die had veel last van leveringsproblemen, zoals bijvoorbeeld van chips. Vooral de omvangrijke autosector in de grootste economie van Europa had daar last van.

Eerder deze week waren er al berichten dat de Duitse regering de groeiprognoses voor de economie dit jaar gaat verlagen. Die voor volgend jaar, als de problemen in de leveringsketens van bedrijven vermoedelijk verminderen, zouden dan juist omhoog gaan.

De Spaanse economie groeide ook minder sterk dan verwacht, maar nog altijd met 2 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. De Italiaanse economie werd 2,6 procent groter op kwartaalbasis en dat was juist een sterkere toename dan verwacht.