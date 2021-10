Paus wil dat klimaattop hoop geeft aan toekomstige generaties

Paus Franciscus vindt dat politieke leiders tijdens de COP26-klimaattop toekomstige generaties ‘concrete hoop’ moeten geven met hun aanpak tegen klimaatverandering. Het is volgens de geestelijk leider van de rooms-katholieke kerk van belang dat ‘urgent’ wordt gereageerd.

‘Het is essentieel dat ieder van ons toegewijd is aan deze dringende koerswijziging’, verklaarde de paus op BBC Radio. ‘De politieke besluitvormers die elkaar ontmoeten in Glasgow worden dringend opgeroepen om effectief te reageren op de huidige ecologische crisis.’

Het is niet de eerste boodschap van de paus in aanloop naar de top die zondag begint. Eerder deze maand kwam hij samen met bijna veertig andere religieuze leiders met een oproep gericht aan de regeringsleiders voor ‘dringende, radicale en verantwoordelijke actie’ om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

De paus heeft al eerder opgeroepen tot actie tegen klimaatverandering en gesprekken daarover gevoerd met politieke leiders. Dat zal hij vrijdag opnieuw doen als hij de Amerikaanse president Joe Biden, die dit weekend bij de G20-top in Rome is, ontvangt in het Vaticaan.