Signify onderuit, Air France-KLM wint op Damrak na resultaten

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent lager op 805,73 punten. De MidKap daalde een fractie tot 1054,26 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,3 procent.

Signify zag de omzet in het afgelopen kwartaal dalen en was met een koersverlies van 6,6 procent de grootste daler in de AEX. Volgens topman Eric Rondolat was er sprake van een sterke vraag naar slimme verlichting, maar heeft het bedrijf door verstoringen in de toeleveringsketen moeite om aan die hoge vraag te voldoen. Het wereldwijde chiptekort heeft Signify 100 miljoen euro aan omzet gekost in het derde kwartaal.

Air France-KLM

Just Eat Takeaway zakte 2,7 procent. Na de recente kritiek van de activistische investeerder Cat Rock Capital Management vindt nu ook Oceanwood Capital Management dat het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl zijn Amerikaanse dochter Grubhub snel moet afsplitsen of verkopen.

In de MidKap ging Air France-KLM aan kop met een plus van 3,4 procent. De Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij vervoerde dankzij soepeler reisregels veel meer passagiers in het derde kwartaal. Het bedrijf leed nog wel een nettoverlies van 192 miljoen euro, door de rentebetalingen op de noodkredieten die het concern tijdens de coronacrisis overeind hielden. In dezelfde periode een jaar eerder bedroeg het verlies nog 1,6 miljard euro.

Volvo Cars

In Stockholm ging Volvo Cars naar de beurs. Het aandeel van het Zweedse automerk, dat sinds 2010 in handen is van het Chinese autoconcern Geely, won 9 procent bij zijn beursdebuut. Daimler steeg 2 procent in Frankfurt. De eigenaar van Mercedes verkocht afgelopen kwartaal een kwart minder voertuigen door chiptekorten, maar rekent op een verbetering van de situatie in het huidige kwartaal.

De euro was 1,1670 dollar waard, tegen 1,1687 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 83,17 dollar. Brentolie kostte ook 0,4 procent meer, op 84,69 dollar per vat.