LEGO en Barbie volgens onderzoek populairste speelgoed in 60 jaar

LEGO, Barbie, Monopoly en Playmobil zijn het populairste speelgoed in Nederland van de afgelopen zestig jaar, melden webwinkel Amazon en het Oude Ambachten & Speelgoed Museum op basis van onderzoek door instituut Ipsos. LEGO prijkt bovenaan de top 15 en verslaat onder meer knikkers, rolschaatsen en mens-erger-je-niet.

IPSOS ondervroeg 1200 Nederlandse kinderen en ouders over hun favoriete speelgoed en waarom zij zo van dat speelgoed houden of hielden. De top vijf in de lijst zijn grote speelgoedmerken: LEGO, Barbie, Monopoly, Playmobil en BabyBorn. Daarna volgen onder meer rolschaatsen (zesde plaats), knikkers (tiende plaats) en mens-erger-je-niet (dertiende plaats).

Bekend speelgoed uit de jaren negentig staat ook op de lijst, zoals de Diddle-muis (zevende plaats) en de Flippo’s uit zakken chips (negende plaats). Het valt ook op dat de meeste mensen die hun lievelingsspeelgoed van vroeger bewaard hebben, voornamelijk oude LEGO in de kast hebben staan.

De meeste ondervraagden geven aan dat ze in hun eentje speelden met hun favoriete speelgoed, maar ongeveer een derde vond het belangrijk om samen te spelen. Kinderen geboren na 2010 geven aan meer met leeftijdsgenoten te spelen dankzij hun lievelingsvideogames. In de top 15 staan dan ook de populaire spellen Fortnite, Mario Kart en Minecraft.

De top vijf is ook deels terug te vinden bij andere speelgoedverkopers. Bol.com voorspelt voor de Speelgoedtrends 2021 dat bijvoorbeeld LEGO en Monopoly gebaseerd op populaire films op menig verlanglijstje komen te staan voor de aankomende feestdagen. De verkoopsite laat ook weten dat LEGO een van de meest verkochte soorten speelgoed was in de afgelopen maand. Speelgoedwinkel Intertoys heeft LEGO, Playmobil en Barbie als cadeautips voor de feestdagen uitgelicht.