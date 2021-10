Chiptekort kost Signify 100 miljoen euro aan omzet

Het wereldwijde chiptekort heeft verlichtingsbedrijf Signify 100 miljoen euro aan omzet gekost in het derde kwartaal. Die chips heeft de voormalige lampendivisie van Philips nodig voor slimme lampen zoals de Philips Hue, die klanten van kleur kunnen laten veranderen via hun smartphone. Signify had ook last van verstoringen in de toeleveringsketen en van regionale lockdowns vanwege coronabesmettingen.