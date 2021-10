Aandacht voor resultaten Air France-KLM en Signify op beurs

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM en verlichtingsbedrijf Signify staan vrijdag in de belangstelling op de Amsterdamse beurs. Air France-KLM wist het kwartaalverlies sterk terug te dringen dankzij de versoepeling van de reisbeperkingen. Signify waarschuwde daarentegen voor aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Beleggers verwerken daarnaast de hogere slotstanden op Wall Street, waar de S&P 500 en techbeurs Nasdaq nieuwe recordniveaus bereikten. Daarnaast wordt uitgekeken naar het groeicijfer van de economie van de eurozone en de inflatie in het eurogebied.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een lager begin van de laatste handelsdag van oktober. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken in het rood te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in de Aziatische regio lieten vrijdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,3 procent hoger in afwachting van de verkiezingen in Japan, die aanstaande zondag worden gehouden.

Air France-KLM vervoerde dankzij soepelere reisregels veel meer passagiers in het derde kwartaal en profiteerde van eerder ingezette bezuinigingen. Het bedrijf leed een nettoverlies van 192 miljoen euro door de rentebetalingen die het moet doen op de noodkredieten die het concern tijdens coronacrisis overeind hielden. In dezelfde periode een jaar eerder bedroeg het verlies nog 1,6 miljard euro. Topman Pieter Elbers van KLM verklaarde dat de Nederlandse luchtvaartmaatschappij voorlopig nog ‘ruim uit de voeten’ kan met de noodkredieten die KLM met hulp van de overheid binnenhaalde.

Signify

Signify zag de omzet in het afgelopen kwartaal dalen. Volgens topman Eric Rondolat was er sprake van een sterke vraag naar slimme verlichting, maar heeft het bedrijf door verstoringen in de toeleveringsketen moeite om aan die hoge vraag te voldoen. Dankzij prijsverhogingen wist Signify de daling van de marge beperkt te houden. Het concern denkt dat de toeleveringsproblemen in de komende maanden zullen aanhouden en de resultaten onder druk zullen blijven zetten.

De Europese toeleveranciers van Apple staan ook in de belangstelling. Het Amerikaanse technologieconcern boekte afgelopen kwartaal minder omzet dan verwacht. Volgens topman Tim Cook heeft ook de iPhone-fabrikant last van de wereldwijde chiptekorten en de productieverstoringen in Zuidoost-Azië.

De euro was 1,1665 dollar waard, tegen 1,1687 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde een fractie tot 82,79 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 84,59 dollar per vat.